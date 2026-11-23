به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم دوچرخه‌سواری فولاد مبارکه سپاهان با درخشش رکابزنانش و ثبت مجموعه‌ای از نتایج درخشان در مواد مختلف، مقتدرانه و برای پنجمین سال پی در پی بر سکوی قهرمانی لیگ برتر پیست باشگاه‌های کشور ایستاد.

طلایی‌پوشان دیار زاینده‌رود در رقابت‌هایی فشرده و نفسگیر که به مدت ٢ روز در پیست آزادی تهران برگزار شد، با کسب نشان‌های رنگارنگ بالاتر از رعد پدافند هوایی و گل گهر سیرجان قرار گرفتند و جام قهرمانی را در مصاف با پنج تیم دیگر از آن خود کردند.

سپاهان طی روز دوم این مسابقات و در ماده تیم اسپرینت که فشرده و سخت به پایان رسید با ترکیب ابوالفضل امین‌الرعایا، عباس زارع‌زاده و شاهرخ عسگری به نشان نقره دست یافت.

سپاهان در رشته ۴ کیلومتر تعقیبی تیمی نیز در رقابتی مهیج و دیدنی با ترکیب مهدی ناطقی، امیرحسین جمشیدیان، رامیار قوامی و محمدمتین راعی نشان خوشرنگ طلا را به دست آوردند.

همچنین امین‌الرعایا در رشته کایرین در مصاف با حریفان سرسخت سوم شد و نشان برنز را به گردن آویخت.

رشته اومنیوم نیز که با جدال نزدیک رکابزنان همراه بود، با نشان نقره قوامی از سپاهان همراه شد.

در مسابقات روز نخست جمشیدیان با عملکرد خوب در رشته اسکرچ، از سد رقبای خود گذشت و با ایستادن بر سکوی نخست، نشان طلای این ماده را برای سپاهان به ارمغان آورد. در همین ماده مهدی ناطقی موفق شد رتبه چهارم را کسب کند.

زارع‌زاده هم در ماده ۲۰۰ متر عنوان سوم و نشان برنز را برای سپاهان به دست آورد.