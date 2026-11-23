مشاور عالی رئیس دانشگاه و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افزایش شمار موارد مسمومیت ناشی از مصرف نوشیدنی‌های الکلی حاوی متانول در استان فارس به ۳۴ نفر خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر بر اثر این مسمومیت در شیراز جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر کوروش عزیزی با اشاره به آخرین وضعیت بیماران اظهار کرد: از مجموع ۳۴ مورد مسمومیت، تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده، ۱۷ نفر همچنان تحت درمان هستند و ۱۶ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

وی افزود: از میان بیماران بستری، شش نفر به دلیل شدت مسمومیت و وخامت شرایط بالینی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و مراقبت‌های تخصصی دریافت می‌کنند.

دکتر عزیزی با هشدار درباره ویژگی‌های مسمومیت با متانول و تأخیر در ظهور نشانه‌های آن گفت: یکیاز علائم مهم این نوع مسمومیت، تأخیری بودن بروز نشانه هاست؛ به‌گونه‌ای که ممکن است فرد در ساعات ابتدایی پس از مصرف، علائم مشخصی نداشته باشد و نشانه‌های مسمومیت با گذشت زمان ظاهر شوند.

مشاور عالی رئیس دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل، افراد نباید نبود علائم اولیه یا خفیف بودن نشانه‌ها را به معنای بی‌خطر بودن مصرف تلقی کنند و در صورت احتمال مصرف نوشیدنی حاوی متانول، حتی در صورت نداشتن علائم، باید بدون فوت وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر نقش تعیین‌کننده زمان در درمان مسمومیت با متانول بیان کرد: اثربخشی درمان تا حد زیادی به فاصله زمانی میان مصرف نوشیدنی حاوی متانول و آغاز اقدامات درمانی وابسته است و تشخیص به‌موقع و شروع سریع درمان می‌تواند از پیشرفت مسمومیت و بروز عوارض جدی جلوگیری کند.

دکتر عزیزی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این مسمومیت افزود: در موارد شدید، مسمومیت با متانول می‌تواند به آسیب عصب بینایی و کاهش شدید بینایی تا نابینایی، آسیب‌های مغزی، تشنج، کما و حتی مرگ منجر شود؛ از این رو، مراجعه فوری به مراکز درمانی حتی در صورت نداشتن علائم اولیه نیز اهمیت فراوانی دارد.