ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بابل در قالب رویداد رسانه‌ای مازندران جان از ۲۸ آذر به مدت یک هفته معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، داود سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران در نشست با فرماندار ویژه بابل گفت: در راستای تحقق هدف عدالت‌گستری رسانه ملی، قرار است پیش‌رویداد ایران جان در شهرستان‌های مختلف مازندران برگزار شود.

وی افزود: بابل مقصد دوم این رویداد است و از ۲۸ آذر به مدت یک هفته در این شهرستان حضور خواهیم داشت تا ظرفیت‌های آن را معرفی کنیم.

میرتبار، فرماندار ویژه بابل نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان گفت: بابل شهرستانی ویژه و برخوردار از ظرفیت‌های فراوانی است که بسیاری از آن‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

وی افزود: پویش ایران جان و رویداد مازندران جان می‌توانند زمینه بازتاب و معرفی این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.

گزارش از رضا حسین جانزاده