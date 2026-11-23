تیم‌های ملوان بندرانزلی و گل گهر سیرجان عصر امروز در ورزشگاه شهید هادی پور علی آباد کپورچال بندرانزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با شکست ۵ بر یک تیم ملوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های ایران، جام کوثر، تیم‌های ملوان بندرانزلی و گل گهر سیرجان عصر امروز در ورزشگاه شهید هادی پور علی آباد کپورچال بندرانزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با شکست ۵ بر یک تیم ملوان به پایان رسید.

ملوانی‌ها با این شکست همچنان با ۶ امتیاز در رده هشتم جدول ده تیمی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران قرار دارند.