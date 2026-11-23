خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در نهمین نشست شورای راهبری پارک ملی گلستان گفت : به گزارش؛ استاندار گلستان در نهمین نشست شورای راهبری پارک ملی گلستان گفت :

پارک ملی گلستان ثبت جهانی شده و حفاظت از میراث گرانبها تکلیف همه است.

علی اصغر طهماسبی ، هوشمند سازی پارک ملی گلستان ، کمبود محیط بان و پایش ۹۲ هکتاری با ۳۵ محیط بان ، برق رسانی به پاسگاه های محیط بانی، توجه ویژه به نیروی انسانی، کمبود علائم هشداردهنده جاده ای، تزریق اعتبار ویژه به پارک ملی و ریز گردها را از مهمترین چالش های این ذخیره گاه زیست کره بیان کرد.

بهمن نوری ،استاندار خراسان شمالی نیز توجه به جذابیت های محیط زیستی ، اتکا به جوامع محلی در کنار محیط بانان ، جذب نیرو و امکانات و توسعه یافتگی نسبت به محیط زیست در نگاه مردم را خواستار شد.

دهرویه معاون عمرانی استاندار سمنان تعیین حق آبه محیط زیستی به علت خشکسالی ها، گردشگردی مبتنی بر اقتصاد حفاظتی، کمبود نیروی انسانی و ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی برای سه استان را ضروری دانست.

