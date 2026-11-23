استاندار لرستان با بیان اینکه سال گذشته ۵۰ همت سرمایه‌گذاری برای ارتقا شاخص‌های اقتصادی استان و ایجاد اشتغال انجام شده است، گفت: هدف‌گذاری برای اجرای برنامه راهبردی توسعه استان به صورت ۱۰۰ درصدی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز دوم آذرماه در گفت و گوی رادیویی با مردم ضمن اشاره به اینکه طی مسیر ۴۵ سال گذشته باعث اشتغال و تغییر شاخص‌های اقتصادی در لرستان نخواهد شد، اظهار کرد: مصمم به تحقق ۱۰۰ درصدی سند راهبردی توسعه استان هستیم و بر همین اساس سال گذشته نیز بیش از ۵۰ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان از طریق اجرای روش‌های مختلف تامین مالی، صورت گرفت.

وی افزود: اعتبارات دولتی برای اجرای طرح‌های توسعه استان و ایجاد ۲۰ هزار شغل طی سند توسعه جوابگو نیست بر همین اساس از محل اوراق مرابحه هفت همت به کمربندی خرم‌آباد اختصاص یافت و از محل ماده ۵۶ نیز هرکدام از سد‌های معشوره و مخمل‌کوه حدود نیم همت اعتبار دریافت کردند.

استاندار گفت: به تصفیه خانه فاضلاب شهر‌های مختلف استان از جمله الشتر و خرم‌آباد نیز بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: برنامه اصلی ما ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان و کاهش بیکاری براساس برنامه راهبردی توسعه استان است و امروز بدون اغراق شاهد تحقق این هدف در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه سدسازی و راهسازی هستیم، زیرا باوجود جنگ و چالش‌های مالی دولت، هیچ پروژه‌ای تعطیل نیست.

استاندار همچنین به اختصاص بودجه به طرح‌های مهمی، چون معشوره و راه‌آهن اشاره کرد و گفت: معشوره به عنوان حیاتی‌ترین سد استان برای معیشت پنج شهرستان طی ۲۵ سال تغییر فقط ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اما در سال گذشته ۲.۱ همت تخصیص داشته است.

شاهرخی تصریح کرد: همچنین راه‌آهن خرم‌آباد نیز با وجود شرایط جنگی ۲.۵ همت دریافت کرده و اکنون در ۱۲ جبهه فعال است که این اقدامات نشان می‌دهد گفتمان توسعه استان از شعار به اجرا رسیده است.