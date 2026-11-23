به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی گفت: تیم گشت پلیس راه کاشان–اصفهان حین کنترل و نظارت بر تردد در محور آزادراهی اصفهان–کاشان، یک دستگاه خودروی سواری اکستریم را که با سرعت بحرانی ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، توقیف کرد.

وی افزود: سرعت غیرمجاز یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در جاده‌هاست و رانندگی با این سرعت، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده، امنیت سایر کاربران جاده را نیز تهدید می‌کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به شرایط جوی و بارندگی‌های پاییزی اضافه کرد: در شرایط بارانی، رانندگی با سرعت بالا خطر لغزندگی، کاهش کنترل خودرو و افزایش مسافت توقف را چند برابر می‌کند و رانندگان باید سرعت خود را متناسب با شرایط جاده تنظیم کنند.

سرهنگ میرزایی افزود: ضمن اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق راننده متخلف، خودروی متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد و به رانندگان توصیه می‌کنیم با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از رانندگی پرخطر، در ایجاد جاده‌ای ایمن مشارکت کنند.