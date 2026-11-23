تحولات تازه در معادلات جهانی و نزدیکی راهبردی چین، روسیه و ایران، بار دیگر فرضیه انتقال قدرت از غرب به شرق را برجسته کرده است؛ روندی که می‌تواند جایگاه سنتی آمریکا در نظم بین‌الملل را با چالش‌های جدی مواجه کند.

شنژن؛ آغاز روایت افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق

شنژن؛ آغاز روایت افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت:

نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در شهر شنژن چین، از منظر برخی تحلیلگران یادآور کنفرانس تاریخی یالتا در واپسین ماه‌های جنگ جهانی دوم است؛ نشستی که در آن قدرت‌های بزرگ درباره نظم جهانی پس از جنگ به گفت‌و‌گو نشستند. با این حال، میان این دو رویداد تفاوت‌های مهمی وجود دارد که بررسی آنها می‌تواند تصویری روشن‌تر از تحولات نظام بین‌الملل ارائه دهد.

یالتا؛ تقسیم قدرت در جهان پس از جنگ

کنفرانس یالتا از چهارم تا یازدهم فوریه ۱۹۴۵، در شبه‌جزیره کریمه برگزار شد. در این نشست، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا و ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، درباره سرنوشت کشور‌های اروپایی و نظم سیاسی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم مذاکره کردند.

اما نشست شنژن، در روایت مطرح‌شده از آن، تفاوتی اساسی با یالتا دارد؛ چراکه این بار سه قدرت آمریکا، چین و روسیه در کانون گفت‌و‌گو‌ها قرار گرفته‌اند و اروپا در این معادله جایگاه مستقلی ندارد.

غیبت اروپا و تغییر موازنه قدرت

نظام بین‌الملل از زمان کنفرانس یالتا تاکنون دستخوش دگرگونی‌های گسترده‌ای شده است. اگر در سال ۱۹۴۵ آمریکا و بریتانیا در کنار شوروی درباره آینده جهان تصمیم‌گیری می‌کردند، امروز چین و روسیه به‌عنوان دو بازیگر مهم در معادلات جهانی مطرح هستند.

این تحول، بار دیگر نظریه انتقال تدریجی قدرت از غرب به شرق را به مرکز توجه بازمی‌گرداند؛ نظریه‌ای که بر اساس آن، ساختار سنتی قدرت جهانی در حال تغییر است و قدرت‌های نوظهور شرقی سهم بیشتری در شکل‌دهی به نظم آینده جهان مطالبه می‌کنند.

ترامپ و چالش‌های قدرت آمریکا

یکی دیگر از تفاوت‌های قابل تأمل میان یالتا و شنژن، موقعیت سیاسی رهبران آمریکاست. روزولت در کنفرانس یالتا به‌عنوان رئیس‌جمهور یکی از قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم حضور داشت؛ در حالی که ترامپ، در این روایت تحلیلی، با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی و بین‌المللی مواجه است.

مناقشات منطقه‌ای، اختلافات با متحدان اروپایی و چالش‌های داخلی آمریکا، همگی بر موقعیت واشنگتن در نظام بین‌الملل تأثیر گذاشته‌اند. از این منظر، حضور ترامپ در کنار رهبران چین و روسیه را می‌توان نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن معادلات قدرت و دشوارتر شدن حفظ برتری سنتی آمریکا دانست.

بی‌اعتمادی پکن و مسکو به واشنگتن

سیاست‌های آمریکا در قبال جنگ اوکراین، حمایت نظامی از تایوان، اعمال تعرفه‌های تجاری علیه چین و تحریم شرکت‌های چینی، از جمله عواملی هستند که به افزایش اختلافات واشنگتن با پکن و مسکو دامن زده‌اند.

چین، مسئله تایوان را موضوعی مرتبط با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود می‌داند و حمایت تسلیحاتی آمریکا از تایوان را مداخله در امور داخلی خود تلقی می‌کند. روسیه نیز سیاست‌های غرب در قبال جنگ اوکراین و گسترش نفوذ ناتو را تهدیدی علیه منافع راهبردی خود می‌داند.

در چنین شرایطی، اعتماد متقابل میان سه قدرت با چالش‌های جدی مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت اختلافات عمیق راهبردی پکن و مسکو با واشنگتن، صرفاً با برگزاری یک نشست سیاسی برطرف شود.

شی و پوتین؛ دو بازیگر با محاسبات بلندمدت

شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین دو رهبر با تجربه طولانی در ساختار قدرت هستند که هر یک اهداف و محاسبات راهبردی مشخصی را دنبال می‌کنند.

شی جین‌پینگ با تمرکز قدرت سیاسی در چین و تثبیت جایگاه خود در ساختار حکمرانی این کشور، سیاست‌های بلندمدتی را در حوزه اقتصاد، امنیت و مناسبات بین‌المللی دنبال می‌کند. از نگاه پکن، مسئله تایوان، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های فناوری آمریکا از مهم‌ترین محور‌های اختلاف با واشنگتن هستند.

ولادیمیر پوتین نیز پس از سال‌ها حضور در رأس قدرت روسیه، تجربه گسترده‌ای در مناسبات سیاسی و امنیتی بین‌المللی به دست آورده است. همکاری‌های مستمر پکن و مسکو و دیدار‌های متعدد دو رهبر در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده اهمیت روابط راهبردی دو کشور است.

بنابراین، بعید است چین و روسیه صرفاً بر اساس وعده‌های سیاسی واشنگتن، از محاسبات بلندمدت خود چشم‌پوشی کنند.

ایران؛ بازیگر مهم در معادلات قدرت شرق

در این میان، ایران نیز از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی جایگاه مهمی در معادلات قدرت شرق دارد. اگرچه تهران در چنین نشست‌هایی حضور مستقیم ندارد، اما موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های انرژی، توان منطقه‌ای و روابط راهبردی آن با چین و روسیه، موجب شده است ایران در تحلیل بسیاری از تحولات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

از این منظر، ایران را می‌توان یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست؛ بازیگری که تضعیف جایگاه آن می‌تواند موازنه قدرت در غرب آسیا را تغییر دهد و بر محاسبات راهبردی چین و روسیه نیز اثرگذار باشد.

توافق‌های همکاری بلندمدت میان تهران و پکن و همچنین روابط راهبردی ایران و مسکو، بیانگر ظرفیت همکاری سه کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

انتقال قدرت؛ واقعیت یا روندی در حال شکل‌گیری؟

آنچه از مقایسه یالتا و تحولات جدید نظام بین‌الملل می‌توان دریافت، تغییر تدریجی موازنه قدرت جهانی است. آمریکا همچنان از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، نظامی و فناوری برخوردار است، اما ظهور قدرت‌های جدید، افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی و گسترش همکاری‌های میان کشور‌های شرقی، ساختار سنتی قدرت را با چالش مواجه کرده است.

از این منظر، شنژن را می‌توان نمادی از تحولات در حال شکل‌گیری در نظم جهانی دانست؛ نظمی که در آن دیگر نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نقش چین، روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای، درباره آینده جهان تصمیم گرفت.

شاید مهم‌ترین پیام این تحولات برای واشنگتن آن باشد که دوران تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره سرنوشت جهان به پایان خود نزدیک شده و آینده نظام بین‌الملل بیش از گذشته به تعامل و رقابت میان قطب‌های مختلف قدرت وابسته خواهد بود.

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی