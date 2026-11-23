به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سید احمد معافی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه تنکابن در آیین آغاز مرحله جدید فعالیت قرارگاه محله‌محور در مسجد رمضانخیل گفت: برای اجرای این طرح، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی با اولویت محلات پایلوت و هدف، با حضور رؤسای ادارات، اعضای کمیته‌ها و مسئولان دستگاه‌ها در محلات مستقر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی افزود: تحقق اهداف طرح محله‌محور نیازمند استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات همه دستگاه‌ها و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه تنکابن، مساجد را محور برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های محله‌محور دانست و گفت: نخستین گام در این طرح، شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های هر محله است و بسیاری از مسائل با مشارکت مردم و همراهی مسئولان به‌عنوان تسهیل‌گر قابل حل است.

معافی حضور میدانی مدیران را در تقویت امید اجتماعی و اعتماد عمومی مؤثر دانست و افزود: حتی برطرف شدن یکی از چندین مطالبه مردم نیز می‌تواند نتیجه حضور مسئولان در میان شهروندان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و تقویت روحیه جهادی در دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیران باید مسیر پیگیری مطالبات را برای مردم روشن و هموار کنند و حتی در صورت امکان‌پذیر نبودن یک درخواست، با پاسخگویی صادقانه و ارائه راهکار قانونی، از سرگردانی شهروندان در بروکراسی اداری جلوگیری کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه تنکابن در پایان بر فعال‌تر شدن دبیرخانه، معاونت اجتماعی و کمیته‌های تخصصی در محلات تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم باید به نتایج ملموس در حل مشکلات و رسیدگی به مطالبات شهروندان منجر شود.