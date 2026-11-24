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رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد: سیوهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب نژاد عرب رده خون خارجی چهارم تا ششم آذرماه با حضور بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در شهرستان اشکذر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا مشکی باف گفت: این رقابتها با حضور برترین اسبهای زیبایی کشور و با هدف معرفی ظرفیتهای پرورش اسب و توسعه رویدادهای سوارکاری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به سطح بالای اسبهای شرکتکننده گفت: بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند که بسیاری از آنها از نظر مقام و جایگاه، جزو اسبهای برتر کشور هستند.
رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد افزود: در این دوره از داوران داخلی استفاده میکنیم و تلاش داریم رقابتی باکیفیت و درخور جایگاه اسبهای شرکتکننده برگزار کنیم.
علیرضا مشکی باف با اشاره به برگزاری فینالها در روز جمعه ششم آذرماه اظهار داشت: به مقامهای اول تا سوم تمامی فینالها جوایز نقدی اهدا میشود.
رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد از علاقهمندان و شهروندان دعوت کرد برای تماشای این رقابتها و حمایت از فعالان حوزه پرورش اسب در این رویداد حضور پیدا کنند.