

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا مشکی باف گفت: این رقابت‌ها با حضور برترین اسب‌های زیبایی کشور و با هدف معرفی ظرفیت‌های پرورش اسب و توسعه رویداد‌های سوارکاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سطح بالای اسب‌های شرکت‌کننده گفت: بیش از ۱۳۵ رأس اسب از ۱۲ استان کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند که بسیاری از آنها از نظر مقام و جایگاه، جزو اسب‌های برتر کشور هستند.

رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد افزود: در این دوره از داوران داخلی استفاده می‌کنیم و تلاش داریم رقابتی باکیفیت و درخور جایگاه اسب‌های شرکت‌کننده برگزار کنیم.

علیرضا مشکی باف با اشاره به برگزاری فینال‌ها در روز جمعه ششم آذرماه اظهار داشت: به مقام‌های اول تا سوم تمامی فینال‌ها جوایز نقدی اهدا می‌شود.

رئیس کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی هیئت سوارکاری استان یزد از علاقه‌مندان و شهروندان دعوت کرد برای تماشای این رقابت‌ها و حمایت از فعالان حوزه پرورش اسب در این رویداد حضور پیدا کنند.