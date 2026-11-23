به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بازرس کل استان ایلام در بازدید از پالایشگاه گاز بر پیگیری مشکلات این مجموعه در سطوح اداری و قضایی و کمک به عبور از ناترازی انرژی درکشور تأکید کرد.

مالک روشنی هدف از این بازدید را بررسی وضعیت تأسیسات پالایشگاه عنوان کرد و گفت: در صورت وجود مشکلات اداری یا قضایی؛ مسائل در سطح ملی پیگیری خواهد شد تا زمینه حمایت از این مجموعه و تداوم فعالیت آن فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای عبور از اوج مصرف و ناترازی انرژی کشور؛ بر حمایت از مجموعه‌های تولیدی تأکید کرد.

مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام نیز با اشاره به روند اجرای مرحله دوم این پالایشگاه گفت: مسئولیت اجرای این طرح بر عهده شرکت مهندسی و توسعه گاز است و بر اساس بررسی‌ها و جلسات برگزارشده، پیشرفت فیزیکی آن حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد می‌شود.

مرشدی افزود: با راه‌اندازی مرحله دوم؛ ظرفیت تولید محصولات پالایشگاه، حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.