مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی گفت: وجود موزه علم و فناوری برای کشور ما ضرورتی همراه با الزام است. ایران دارای میراث علمی و تمدنی چند هزار ساله است و پاسداری، ثبت و معرفی این میراث برعهده موزه ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی، در آیین تودیع و معارفه رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران، با تأکید بر اهمیت جایگاه این مجموعه در پاسداشت میراث علمی و تمدنی کشور، موزه را نهادی مؤثر در تقویت هویت ملی، ترویج سواد علمی، ارتباط علم و جامعه و الهام‌بخشی به نسل آینده دانست.

دکتر خضری گفت: وجود موزه علم و فناوری برای کشور ما ضرورتی همراه با الزام است. ایران دارای میراث علمی و تمدنی چند هزار ساله است و پاسداری، ثبت و معرفی این میراث برعهده ماست؛ در غیر این صورت، ممکن است بخشی از دستاورد‌های علمی پیشینیان مت با روایت‌هایی دیگر در جهان معرفی شود.

وی با اشاره به نقش موزه در تقویت هویت ملی افزود: میراث علمی ایران در میان اقوام و مناطق مختلف کشور پراکنده است و موزه ملی علوم و فناوری می‌تواند با گردآوری و معرفی این میراث مشترک، سهم فرهنگ‌ها و اقوام مختلف را در شکل‌گیری تمدن ایرانی به نمایش بگذارد و زمینه تقویت همبستگی ملی را فراهم کند.

مشاور وزیر علوم تعامل میان علم و جامعه و ارتباط نهاد‌های علمی با سیاست‌گذاران را از مأموریت‌های مهم موزه علوم و فناوری دانست و گفت: موزه می‌تواند دستاورد‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی را در قالب آثار و تجربه‌های قابل فهم به جامعه منتقل کند. چنین مجموعه‌ای علاوه بر ترویج سواد علمی و آموزش غیررسمی، می‌تواند با ارائه شواهد تجربی و معرفی دستاورد‌های علمی، در مقابله با شبه‌علم و افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش الهام‌بخش موزه برای نسل‌های آینده، آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با دستاورد‌های دانشمندان ایرانی، از جمله ابن‌سینا، ابوریحان بیرونی، فارابی و خوارزمی را زمینه‌ساز تقویت انگیزه علمی و پژوهشی دانست و افزود: موزه باید این پیام را به کودکان و نوجوانان منتقل کند که فارغ از شرایط خانوادگی و محل زندگی، این امکان وجود دارد که هر یک از آنان بتوانند در آینده دانشمند باشند و در پیشرفت کشورشان نقش‌آفرینی کنند.

دکتر خضری، توسعه گردشگری علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی را از دیگر فرصت‌های پیش‌روی موزه برشمرد و پیشنهاد کرد توسعه موزه مجازی به‌صورت جدی دنبال شود تا در شرایط سیاسی بسته، آثار و دستاورد‌های علمی کشور در دسترس مخاطبان داخلی و بین‌المللی قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از دکتر سیف‌اله جلیلی و همه مدیران و کارکنانی که در شکل‌گیری و پیشرفت موزه نقش داشته‌اند، برای دکتر مصطفی ده‌پهلوان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد تجربه‌های ارزشمند وی در راه‌اندازی و تقویت موزه‌های مختلف، در مسیر توسعه این مجموعه به کار گرفته شود.

مشاور وزیر علوم با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع مالی موزه گفت: توسعه این مجموعه نباید صرفاً به بودجه‌های دولتی متکی باشد. جلب مشارکت خیران، صنایع، نهاد‌های علمی و بنیادها، همچنین استفاده از ظرفیت قرارداد‌های همکاری با صنعت و سازوکار‌های حمایتی و مالیاتی، می‌تواند در تأمین منابع و تکمیل طرح‌های موزه مؤثر باشد.

دکتر خضری در پایان، هدف اصلی را تکمیل فضا‌های باقی‌مانده و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موزه دانست و ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و همکاری همه بخش‌ها، این مجموعه به نهادی ارزشمند برای مردم ایران، حافظ میراث علمی و پاسدار میراث تمدنی کشور تبدیل شود. وی همچنین با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق در مسیر توسعه کشور، مسئولیت‌های اجرایی را موقتی دانست و بر تداوم حمایت از نهاد علم و فعالیت‌های علمی و پژوهشی تأکید کرد.