مشاور عالی و سرپرست معاونت برنامه ریزی ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی با رشدی بیش از ۸ برابری، از ۷۳۰ مگاوات در مرداد ۱۴۰۳ به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا عظیمی، مشاور عالی و سرپرست معاونت برنامهریزی ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از حدود هزار و ۲۰۰ مگاوات پیش از سال ۱۴۰۳، به بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده است؛ در این میان، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی با رشدی بیش از ۸ برابری، از ۷۳۰ مگاوات در مرداد ۱۴۰۳ به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما