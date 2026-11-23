به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری از وضعیت نامناسب کانال آب در خیابان ۱۵ آبادان، از مشکلات ایجادشده در این محدوده گلایه کردند.



شهردار منطقه یک آبادان، در پیگیری این موضوع گفت: با هدف مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از آب‌گرفتگی در بارندگی‌های شدید و همچنین مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده جوی ال‌نینو، اجرای طرحی در خیابان ۱۵ در دستور کار قرار گرفت.

جواد نوروزی، افزود: وجود مشکلات زیرساختی و مسائل مربوط به اداره آب و فاضلاب، روند اجرای طرح را طولانی کرده و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

وی ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجادشده، ابراز امیدواری کرد این مشکلات تا یک ماه آینده برطرف شود.