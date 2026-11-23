به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (۲ آذر) در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان به مصاف الوصل امارات می‌رود. قضاوت این دیدار بر عهده سعدالله گلمرادی از تاجیکستان است.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، مسعود زائر کاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی.

ترکیب الوصل:

دینکو هورکاس، پدرو مالهیرو، سوفیان بوتفینی، گابریل وارتا، هوگو، یحیی نادر، پورتاس، مهدی طارمی، سرجینیهو، نیکولاس خیمنز و پالاسیوس.