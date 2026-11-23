مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: ۵۸۰ دستگاه ماینر مکشوفه که در انبار اموال تملیکی استان نگهداری می‌شد، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله دادگستری، تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی، اموال تملیکی، اداره صمت، شرکت توزیع نیروی برق استان، ستاد مبارزه با کالای قاچاق استانداری امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ناصرعبداللهیان روز دوشنبه اظهار کرد: در این روش امحای فنی، برد دستگاه‌های استخراج رمز ارز به‌طور کامل پودر می‌شود تا امکان بازگشت تجهیزات و استفاده مجدد از آنها در چرخه غیرقانونی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌ها را حدود هفت هزار میلیارد ریال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان کرد: این دستگاه‌های رمز ارز کشف شده یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می‌کردند که معادل مصرف ۶ هزار و ۳۵۱ خانوار در یک ماه بود.

عبداللهیان با تقدیر از همکاری دستگاه‌های حاضر در این فرآیند، بر تداوم هماهنگی میان نهاد‌های مسئول برای مقابله با پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز تأکید کرد و آن را عاملی مهم در صیانت از شبکه برق، حقوق مشترکان و سرمایه‌های ملی دانست.

وی اضافه کرد: برخورد قانونی با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق به ویژه دستگاه‌های استخراج رمز ارز با جدیت و در چارچوب هماهنگی‌های بین بخشی ادامه خواهد یافت و این شرکت در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برای حراست از پایداری شبکه توزیع برق استان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ادامه داد: با توجه به مصارف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز و لزوم رعایت الگوی مصرف انرژی نظارت و برخورد با استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز تشدید شده و این روند ادامه دارد.

عبداللهیان گفت: دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد می‌کند به طوری که علت بخشی از خاموشی‌های ناخواسته و خسارت به لوازم برقی شهروندان ناشی از فعالیت این دستگاه‌هاست.

وی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه فوریت‌های برق (۱۲۱) و یا سامانه‌های پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه تجاوز به شبکه برق تجاوز به حقوق عموم مردم است، اظهار کرد: لینک مربوط به گزارش‌های مردمی در خصوص استخراج غیرمجاز رمز ارز در اپلیکیشن "برق من" به درگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat فراهم شده و شهروندان اطمینان داشته باشند که همکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال علاوه بر دریافت جایزه نقدی به تناسب میزان ماینر‌های کشف شده تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، کاملا محرمانه خواهد بود.