فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به اجرای طرح ۴۸ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی تفرجگاه‌ها از کشف ۱۵ کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری ۴۴ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی گفت: در راستای صیانت از امنیت و آرامش جزیره کیش، مأموران انتظامی با کنترل و مراقبت از مبادی ورودی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از ورود موادمخدر به کیش انجام دادند و طرح عملیاتی ۴۸ ساعته ارتقای امنیت و پاکسازی نقاط مختلف کیش اجرا شد.

او افزود: با اجرای این طرح و ناکام ماندن قاچاقچیان در ورود موادمخدر به کیش، در عملیات‌های انتظامی ۱۵ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و ضبط و ۳ قاچاقچی، ۱۱ خرده‌فروش موادمخدر دستگیر و ۳۰ معتاد نیز در راستای اجرای طرح پاکسازی جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه پلیس خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح، کشف موادمخدر قبل از ورود به کیش و چرخه توزیع، جلوگیری از ورود و گسترش مصرف موادمخدر، تشدید مقابله با عوامل تهیه و توزیع مواد در راستای حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان و گردشگران است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به امنیت پایدار کیش بر استمرار اقدامات انتظامی و پیشگیرانه تأکید کرد و از شهروندان خواست با مشارکت و گزارش موارد مشکوک به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، در تأمین و حفظ امنیت پایدار کیش سهیم باشند.