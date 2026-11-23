وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبه‌ای برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها از مرز‌های مشترک استان‌های مرزی در نظر گرفته شده است که ظرفیت‌هایی مانند کولبری و تجارت از طریق لنج را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما؛ سید محمد اتابک امروز در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت از مدیران استان‌های مرزی با ورود برخی اقلام موردنیاز صنایع در هماهنگی مرکز، نیاز‌های واقعی تولیدکنندگان را شناسایی و از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات استفاده کنند.

وی با قدردانی از تهیه اطلس تجارت خارجی استان‌ها گفت: این اطلس ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی هر استان را مشخص می‌کند و به ما نشان می‌دهد هر استان چه کالا‌هایی برای صادرات دارد، به چه مواد اولیه و کالا‌هایی نیازمند است و چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های جغرافیایی و همسایگی خود بهره ببرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مدیریت شرایط کشور و استمرار فعالیت‌های اقتصادی در روز‌های دشوار، حاصل تلاش جمعی و هماهنگی مجموعه دولت، وزارت صمت، فعالان اقتصادی، اصناف و تولیدکنندگان است، گفت: ملت ایران طی روز‌ها و ماه‌های گذشته با حضور و حمایت خود نشان دادند که در شرایط دشوار نیز پای کشور ایستاده‌اند و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ایران است.

اتابک با بیان اینکه امروز جبهه اصلی فعالیت ما، حوزه اقتصاد است و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند، افزود: در سال‌های گذشته نیز تاکیدات رهبر شهید همواره بر موضوع تولید، سرمایه‌گذاری برای تولید و حمایت از تولید متمرکز بوده است.

وی ادامه داد: تولید یک موضوع ملی است و هیچ دستگاهی نباید با نگاه بخشی و محدود به مأموریت سازمانی خود، تصمیمی اتخاذ کند که به فعالیت تولیدکنندگان آسیب برساند. صیانت از تولید باید به‌عنوان یک وظیفه ملی در همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: این تولید است که برای کشور ارزش افزوده، درآمد مالیاتی، حق بیمه و اشتغال ایجاد می‌کند. اگر واحد تولیدی به دلیل فشار‌های مالی و مطالبات خارج از ظرفیت خود ناچار به توقف فعالیت شود، نه‌تنها درآمد‌های دولت کاهش می‌یابد، بلکه اشتغال نیز آسیب می‌بیند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد.

اتابک تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، زنجیره تولید حفظ شود و نیروی انسانی شاغل در واحد‌های صنعتی با مشکل مواجه نشود.

تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از توقف تولید

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تولیدکننده به دلیل کمبود برق و گاز با توقف فعالیت مواجه نشود. توجه به تأمین انرژی صنایع، در واقع توجه به اشتغال، ارزش افزوده و منافع اقتصادی کشور است.

وزیر صمت به آسیب واردشده به برخی واحد‌های بزرگ صنعتی در جریان جنگ اشاره و اظهار کرد: سه مجموعه بزرگ فولادی کشور مورد اصابت قرار گرفتند، اما با تلاش و راهبری مجموعه‌های مرتبط، بخشی از این واحد‌ها در فاصله کوتاهی به مدار تولید بازگشتند و صنایع پتروشیمی نیز روند بازسازی و بازگشت به فعالیت را با سرعت دنبال می‌کنند.

اتابک افزود: فولاد و پتروشیمی از صنایع مهم و ارزآور کشور هستند و در همین راستا، در جلسه شورای اقتصاد موضوع تخصیص ۵۰ درصد ارز موردنیاز برای جبران آسیب‌ها از محل منابع ارزی خود شرکت‌های فولادی و پتروشیمی مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شد تا روند بازسازی و اجرای پروژه‌های ضروری تسهیل شود.

تربیت نیروی انسانی متخصص و اجرای استراتژی صنعتی

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی گفت: برنامه‌هایی برای تربیت نیرو‌های متخصص در حال پیگیری است و در حوزه معدن نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی موردنیاز آینده فراهم شود.

وزیر صمت با اشاره به تدوین استراتژی صنعتی کشور افزود: این برنامه با همکاری کارشناسان و مدیران وزارتخانه تدوین شده و رویکردی مأموریت‌محور دارد. همچنین برای هر استان، مزیت‌های اقتصادی و صنعتی در نظر گرفته شده است.

اتابک افزود: تخصیص منابع باید بر اساس این مزیت‌ها و طرح‌های اولویت‌دار استان‌ها انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و مسیر توسعه صنعتی کشور با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها گفت: این ستاد‌ها ابزار قانونی مهمی برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی هستند و باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.