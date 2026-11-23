به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (۲ آذر) در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین به مصاف العین امارات می‌رود. قضاوت این دیدار بر عهده چوی هیون جائه از کره جنوبی است.

ترکیب تیم فوتبال استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حسین گودرزی، عارف آقاسی، محمدحسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده.