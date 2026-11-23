به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با ورود به فصل سرد سال؛ مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته و شرکت گاز از مشترکان خواسته است با رعایت الگوی مصرف؛ در تأمین پایدار گاز و جلوگیری از محدودیت صنایع همکاری کنند.

سخنگوی شرکت گاز استان ایلام با اشاره به میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، مصرف گاز در شهرستان ایلام به ۷۶۵ هزار مترمکعب و در مجموع استان به ۳ میلیون و ۴۱۷ هزار مترمکعب رسیده است.

شفیعی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در روز‌های سرد سال، تصریح کرد: پوشاندن درز پنجره‌ها و درها، مسدود کردن دریچه‌های کولر و تنظیم دمای پکیج؛ از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش مصرف گاز مؤثر باشد.

به گفته وی، تنظیم دمای محیط منزل روی ۲۰ درجه که از آن با عنوان «دمای همدلی» یاد می‌شود؛ نقش مهمی در مدیریت مصرف دارد و همراهی مشترکان می‌تواند از اعمال محدودیت گاز در بخش صنعت؛ از جمله کارخانه سیمان و سایر واحد‌های تولیدی، جلوگیری کند.

سخنگوی شرکت گاز استان همچنین به برنامه‌های این شرکت برای بهینه‌سازی مصرف اشاره کرد و افزود: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، هوشمندسازی آنها و اجرای طرح ملی کارور با مشارکت سه شرکت سرمایه‌گذار در استان؛ از جمله اقدامات در حال اجرا است؛ طرحی که واحد‌های پرمصرفی مانند: مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و آجرپزی‌ها را با هدف اصلاح فرآیند‌ها و کاهش مصرف گاز هدف قرار داده است.

وی در ادامه از تغییر نظام پلکانی محاسبه گازب‌ها از ۱۲ پله به چهار پله خبر داد و بیان کرد: الگوی مصرف در شهرستان‌های مختلف متناسب با شرایط اقلیمی تعیین شده است؛ به‌طوری‌که سقف پله نخست مصرف در ماه‌های سرد برای شهرستان دهلران با شهرستان سردسیر ایوان تفاوت دارد.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف گاز؛ علاوه بر کاهش هزینه خانوار‌ها به پایداری شبکه و تداوم فعالیت صنایع و واحد‌های تولیدی استان کمک می‌کند.