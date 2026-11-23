در جشنواره کاسپین ۱۶۰ هنرمند دارای معلولیت از پنج استان کشور حضور دارند و به مدت چهار شب، ۱۸ نمایش در معرض دید مخاطبان و داوران قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، تئاتر برای بسیاری از هنرمندان دارای معلولیت، تنها یک فعالیت هنری نیست؛ فرصتی برای دیده شدن، بیان توانایی‌ها و عبور از کلیشه‌هایی است که سال‌ها آنان را در قاب ترحم و ناتوانی قرار داده است.

صحنه نمایش می‌تواند جایی باشد که استعداد‌ها فارغ از محدودیت‌های جسمی به چشم بیایند و توانایی افراد، معیار قضاوت قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌شمالی در آیین افتتاحیه این جشنواره، فعالیت‌های هنری به‌ویژه تئاتر را عرصه‌ای برای شکوفایی استعداد‌ها و نمایش توانمندی افراد دارای معلولیت دانست و بر نقش این رویداد‌ها در تغییر نگاه ترحم‌آمیز جامعه تأکید کرد.

محمدرضا کاظم‌زاده افزود: برگزاری جشنواره با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنری افراد دارای معلولیت است و حضور آنان در چنین رویداد‌هایی می‌تواند نگرش جامعه نسبت به این قشر را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی افراد دارای معلولیت از رویکرد‌های اصلی سازمان بهزیستی است، گفت: مشارکت در فعالیت‌های هنری و حضور در جشنواره‌های تئاتر یکی از مسیر‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌شمالی افزود: هنرمندان دارای معلولیت با حضور در این عرصه نشان می‌دهند محدودیت‌های جسمی نمی‌تواند مانع بروز استعداد‌ها و توانایی‌های آنان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی نیز در این آیین با اشاره به پیشینه غنی استان در هنر‌های نمایشی گفت: میزبانی از گروه‌های نمایشی استان‌های مختلف افتخاری برای خراسان‌شمالی است و برگزاری چنین رویداد‌هایی در مسیر توسعه فعالیت‌های هنری اهمیت دارد.

مهدی آریان افزود: فعالیت‌های هنری مربوط به قشر خاصی نیست و همه افراد باید بتوانند متناسب با استعداد و علاقه خود، هنری را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه خراسان‌شمالی از سابقه و تجربه ارزشمندی در هنر‌های نمایشی برخوردار است، گفت: این رویداد فرهنگی نمادی از مشارکت اجتماعی و باور به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت است و می‌تواند در ارتقای فرهنگ عمومی و تحقق حقوق برابر نقش‌آفرین باشد.

از تشویق روی صحنه تا فرصت در جامعه

نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کاسپین» از یکشنبه به مدت چهار شب با حضور ۱۶۰ هنرمند از استان‌های خراسان‌شمالی، سمنان، گیلان، مازندران و گلستان در بجنورد برگزار می‌شود.

این جشنواره با ۱۸ اثر نمایشی، فرصتی برای نمایش توانایی‌های هنرمندان دارای معلولیت و تقویت ارتباط میان گروه‌های نمایشی پنج استان فراهم کرده است؛ فرصتی که پیام اصلی آن فراتر از هنر و صحنه نمایش است .

افراد دارای معلولیت بیش از نگاه ترحم‌آمیز، به باور توانمندی‌ها و فرصت برابر برای مشارکت در جامعه نیاز دارند.