به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد:،لاله‌زار صبح امروز با ثبت دمای ۲ درجه زیر صفر، پس از دشت نمدان با دمای ۲.۷ درجه زیر صفر، به‌عنوان دومین ایستگاه سرد کشور گزارش شده است.

حمیده حبیبی بااشاره به دما‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته تا صبح امروز، افزود: لاله‌زار با حداقل دمای ۲ درجه زیر صفر، سردترین ایستگاه استان بود ومنوجان نیز با حداکثر دمای ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه استان در این مدت ثبت شد.

بگفته وی: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی، در روز‌های آینده در برخی مناطق شرقی و شمال‌غربی استان افزایش سرعت وزش باد محتمل است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کرمان درباره وضع دمایی شهر کرمان نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حداقل دمای شهر کرمان ۲.۳ و حداکثر دما ۲۵.۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود کمینه دمای کرمان در امشب به ۳ درجه سانتی‌گراد برسد.