به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن رئیسی مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس در نشست با پیشکسوتان بسیجی رسانه ملی گفت: همه همکاران مرکز خلیج فارس در پوشش خبر‌های جنگ، شامل؛ پایداری آنتن، مدرسه شجره طیبه میناب، نبرد هرمز، ارتباط‌های زنده و روایت نخست در اطلاع رسانی با همه توان پای کار بودند.

در این دیدار بسیجیان گفتند: با مجاهدت‌های کارکنان رسانه ملی به ویژه در مرکز خلیج فارس، در زمان نبرد هرمز، همه شبکه‌ها پایدار و لحظه‌ای آنتن قطع نشد.

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همچنین بسیجیان افزودند: دشمن همه توان خود را در خلیج فارس برای ضربه زدن به ایران اسلامی جمع کرد، اما مردم با انسجام و وحدت توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

این بسیجیان فردا در اجتماع بزرگ بسیجیان در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، حضور می‌یابند.