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جمعی از بسیجیان رسانه ملی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن رئیسی مدیرکل صداوسیما مرکز خلیج فارس در نشست با پیشکسوتان بسیجی رسانه ملی گفت: همه همکاران مرکز خلیج فارس در پوشش خبرهای جنگ، شامل؛ پایداری آنتن، مدرسه شجره طیبه میناب، نبرد هرمز، ارتباطهای زنده و روایت نخست در اطلاع رسانی با همه توان پای کار بودند.
در این دیدار بسیجیان گفتند: با مجاهدتهای کارکنان رسانه ملی به ویژه در مرکز خلیج فارس، در زمان نبرد هرمز، همه شبکهها پایدار و لحظهای آنتن قطع نشد.
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همچنین بسیجیان افزودند: دشمن همه توان خود را در خلیج فارس برای ضربه زدن به ایران اسلامی جمع کرد، اما مردم با انسجام و وحدت توطئههای دشمنان را خنثی کردند.
این بسیجیان فردا در اجتماع بزرگ بسیجیان در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، حضور مییابند.