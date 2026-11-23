بر اساس تازه‌ترین آمار عملکرد طرح ارزیابی و پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ صنعت بیمه تاکنون بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال خسارت به خودرو‌ها و اثاثیه منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تازه‌ترین آمار عملکرد طرح ارزیابی و پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵، در بخش خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان، از مجموع ۳۹ هزار و ۳۹۲ فقره خسارت اعلام‌شده در ۲۹ استان کشور، ۳۸ هزار و ۴۰۸ پرونده ارزیابی شده و خسارت ۳۵ هزار و ۴۱۵ پرونده به مبلغ ۴۴ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

همچنین در بخش خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه نیز روند پرداخت خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال به زیاندیدگان به اتمام رسیده است.

در بخش دیگری از این گزارش، برای نخستین بار آمار پرداخت خسارت اثاثیه منازل مسکونی آسیب‌دیده در تهران نیز به تفکیک اعلام شده است. بر این اساس، تاکنون ۸۶۸ پرونده در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و مبلغ ۷ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال خسارات آسیب‌دیدگان تسویه شده است.