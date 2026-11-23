به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان فرمانده سپاه انصارالحسین استان در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار دانشجویان در عرصه علم و تولید دانش و طلاب در حوزه معرفت ایمان و بصیرت‌افزایی گفت: دانشجویان باید قدرت تحلیل و حل مسئله را به جامعه منتقل کنند و روحانیت نیز با تقویت معرفت، ایمان و جهت‌دهی فکری، زمینه تعالی جامعه را فراهم کند.

سردار حسین زارع کمالی با تأکید بر ضرورت پیوند دانشگاه با مسائل و نیاز‌های جامعه افزود: اگر به دنبال شکوفایی بیشتر جامعه هستیم باید دانشگاه‌ها در متن جامعه حضور داشته باشند و تخصص‌های علمی از جمله در حوزه هوش مصنوعی و علوم انسانی در خدمت حل مسائل مردم اشتغال جوانان و بهبود شرایط زندگی قرار گیرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان مطالبه‌گری همراه با ارائه راهکار، نقد منصفانه، تبدیل مطالبه‌گری به مشارکت و تقویت امید از مسیر کارآمدسازی را از مهم‌ترین وظایف دانشجویان و طلاب دانست و گفت: امیدآفرینی نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند بلکه باید با اقدام عملی و تلاش برای حل مشکلات جامعه همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این مراسم با اشاره به هزینه‌های سنگینی که ملت ایران برای انقلاب اسلامی پرداخته است گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون شخصیت‌های برجسته، مسئولان، فرماندهان و شمار زیادی از مردم در راه این آرمان‌ها به شهادت رسیده‌اند و حتی رهبر شهید انقلاب نیز تقدیم این مسیر شده است.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاورد‌های انقلاب افزود: امروز در کنار پاسداری از ارزش‌ها، باید برای اصلاح کاستی‌ها، مقابله با تبعیض و بی‌عدالتی و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز تلاش کرد.

امام جمعه همدان همچنین با اشاره به مسئولیت دانشجویان و طلاب در این زمینه گفت: نخبگان حوزوی و دانشگاهی نباید تنها به مطالبه‌گری بسنده کنند بلکه باید با شناخت دقیق مسائل و ارائه راهکار‌های عملی، در مسیر حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این مراسم از دانشجویان و طلاب بسیجی نمونه استان تجلیل شد.