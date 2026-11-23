استاندار مازندران گفت: مصرف ماهانه تا ۲۰۰ قرص نان بربری برای هر فرد نیز در چارچوب طرح کارآمدسازی زنجیره عرضه آرد و نان، مشمول یارانه است و محدودیتی برای مصرف متعارف مردم ایجاد نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی استاندار مازندران در نشست شورای آرد و نان استان گفت: میانگین مصرف ماهانه آرد در کشور برای هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم است که بر اساس محاسبه مصرف جمعیت ۹۰ میلیونی کشور به دست آمده است.

وی افزود: در طرح کارآمدسازی زنجیره عرضه آرد و نان، برای مصرف متعارف مردم محدودیتی در نظر گرفته نشده و هر فرد می‌تواند تا هفت برابر میانگین مصرف ماهانه، یعنی حدود ۵۶ کیلوگرم آرد، از یارانه بهره‌مند شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه این میزان معادل حدود ۲۰۰ قرص نان بربری است، گفت: حتی افرادی با مصرف بالا نیز تا سقف تعیین‌شده می‌توانند نان موردنیاز خود را با نرخ یارانه‌ای تهیه کنند؛ به‌طوری‌که یک خانواده چهار نفره امکان خرید روزانه حدود ۲۵ تا ۲۶ قرص نان بربری یا معادل آن را با نرخ یارانه‌ای دارد.

یونسی ادامه داد: مسئله اصلی، جلوگیری از دریافت بیش از هفت برابر الگوی متعارف آرد یارانه‌ای و احتمال فروش یا خروج آرد از مسیر اصلی توزیع است؛ موضوعی که می‌تواند به جای تأمین نان خانوار، زمینه انحراف یارانه را فراهم کند.

وی تأکید کرد: هدف دولت از اجرای این طرح، صیانت از یارانه عمومی، جلوگیری از هدررفت منابع و اطمینان از رسیدن آرد یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان واقعی است و مردم نباید نگران محدودیت در تأمین نان موردنیاز خود باشند.