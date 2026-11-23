انتقاد دبیرکل ناتو به اتکای بیش‌ از حد اروپا به آمریکا

انتقاد دبیرکل ناتو به اتکای بیش‌ از حد اروپا به آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از ایکس، کلش ریپورت روته، دبیرکل ناتو اعلام کرد: آنچه من توصیه می‌کنم از آن پرهیز شود، این است که همه کشور‌ها نیرو‌های نظامی خود را در چارچوب ناتو در کنار یکدیگر به کار گیرند و در عین حال، یک ساختار بزرگ نظامی اروپایی نیز در کنار آن ایجاد شود.

دبیرکل ناتو در ادامه افزود: اتکای بیش‌ از حد اروپا به آمریکا غیرقابل تداوم است.

همچنین مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در سخنانی روسیه هراسانه اعلام کرد: اگر پوتین به ما حمله کند، ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد تا وظایف را تعیین کنیم.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادعا کرد: او می‌تواند پیش از آنکه حتی تصمیمی بگیریم، به روتردام برسد.