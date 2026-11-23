

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته قهرمانی سی‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری اسبدوانی استان یزد پس از برگزاری ۹ هفته رقابت، با حضور برترین اسب‌های عرب کشور در مجموعه سوارکاری صفائیه دنبال می‌شود.

ابوطالبی، رئیس هیئت سوارکاری استان یزد، با اشاره به برگزاری ۹ هفته رقابت در این دوره گفت: با توجه به استقبال و تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان، هفته قهرمانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه دوم و سوم آذرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات ویترینی برای معرفی توانمندی تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان اسب است و خوشبختانه امسال میزبان شرکت‌کنندگانی از ۱۲ استان کشور بودیم.

ابوطالبی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فصل آینده مسابقات اظهار داشت: تلاش می‌کنیم رقابت‌های فصل بهاره را با برنامه‌ریزی بهتر و قدرت بیشتری برگزار کنیم.

خانی‌زاده، رئیس کمیته اسبدوانی استان یزد نیز با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ رأس اسب در هفته قهرمانی گفت: اسب‌های برتر عرب کشور در مسافت‌های ۱۴۰۰، ۱۶۵۰ و ۱۸۰۰ متر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: در این هفته بیش از ۲ میلیارد تومان جایزه نقدی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

خانی‌زاده ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مناسب، یزد همچنان میزبان شایسته‌ای برای رقابت‌های اسبدوانی و علاقه‌مندان این رشته در کشور باشد.