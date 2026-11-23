امیر سرتیپ دوم خوش‌قلب، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، در دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، ایثار شهدا و صبر خانواده‌های آنان را پشتوانه اقتدار و عزت ایران اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز شهادت حضرت‌ام‌البنین (س) روز تکریم‌مادران وهمسران شهدا، امیر سرتیپ دوم خوش قلب، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن، رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو با خانواده گرانقدر شهیدان محمد روزبهانی و منصور سلطانی فرد از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دیدار کردند.

امیر سرتیپ خوش قلب در این دیدار‌ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: این شهیدان مصداق بارز مجاهد فی سبیل الله و سرباز راستین ولایت بودند که تا آخرین لحظه بر سر عهد و پیمان‌خود ماندند.

وی با اشاره به جانفشانی نیرو‌های پدافند هوایی ارتش در کنار سایر رزمندگان در نیرو‌های مسلح، گفت: در طول دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان، نیرو‌های پدافند با جانفشانی و ایستادگی در برابر متجاوزان صهیونی آمریکایی در اقصی نقاط دور افتاده کشور حماسه‌هایی آفریدند که در تاریخ این مرز و بوم کم سابقه و بی سابقه بوده است.

امیر سرتیپ خوش قلب با تاکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی هرگز از خون رهبر شهید و مردم و فرزندان شهیدش در نیرو‌های نظامی نمی‌گذرد، افزود: دستان ما روی ماشه است و در صورت حماقت دشمن درسی فراموش نشدنی به او می‌دهیم.

وی همچنین با ابلاغ سلام گرم فرماندهی این نیرو به خانواده معظم شهدا، قدرت و آبروی امروز ایران اسلامی را مرهون فداکاری شهدا و صبر و مقاومت خانواده آنها برشمرد و بر ادامه راه این شهیدان تاکید کرد.

در این دیدار‌ها همچنین، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش هم با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده معظم شهدا، گفت: در مکتب ما شهادت سرآغاز راهی است که باعث تعالی انسان و جامعه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن، با بیان اینکه امروز خدمت به خانواده معظم شهدا باعث افتخار و سربلندی است، افزود: شهدای ما و در راس آنها امام شهید تا پای جان در مسیر تحقق وعده الهی ایستادگی کردند و امروز برماست که یاد آنها را گرامی و خانواده معظم آنها را عزیز بداریم.