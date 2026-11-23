معاون اقتصادی استاندار مازندران با تأکید بر اینکه طرح کارآمدسازی زنجیره آرد و نان موجب افزایش قیمت یا کاهش سهمیه مردم نمی‌شود، گفت: هدف این طرح، شفاف‌سازی توزیع آرد و جلوگیری از انحراف یارانه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسن تولایی معاون اقتصادی استاندار مازندران در نشست شورای آرد و نان استان با حضور اعضای شورا و فرمانداران به‌صورت وبیناری گفت: طرح کارآمدسازی زنجیره عرضه آرد و نان با هدف شفافیت در توزیع آرد، جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه‌های دولتی و رساندن آرد یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان واقعی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این طرح به معنای افزایش قیمت نان یا سهمیه‌بندی جدید نیست، افزود: برخلاف برخی شایعات، نه قرار است نان گران شود و نه سهمیه خرید نان مردم کاهش پیدا کند؛ بلکه هدف، جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای از مسیر مصرف واقعی است.

معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در سطح کشور طی پنج تا شش ماه گفت: پیش از اجرای طرح، نبود شفافیت و نظارت کافی در زنجیره توزیع آرد، زمینه تخلف و انحراف منابع یارانه‌ای را فراهم کرده بود؛ به‌گونه‌ای که میزان خرید آرد برخی افراد با جمعیت خانوار و الگوی متعارف مصرف تناسب نداشت.

تولایی میانگین مصرف ماهانه آرد هر ایرانی را حدود ۸ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: با این حال، اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد برخی افراد ماهانه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم آرد خریداری می‌کردند؛ رقمی که معادل مصرف حدود ۳۰۰ قرص نان بربری در ماه است.

وی با اشاره به اتصال کارت‌های بانکی به کد ملی برای رصد دقیق‌تر خرید نان گفت: در سامانه جدید، خرید‌های هر فرد با کارت‌های بانکی مختلف قابل شناسایی است و استفاده از کارت‌های متعدد برای پنهان کردن میزان واقعی خرید امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین استفاده از کارت‌های هدیه برای خرید نان و خرید‌های نامحدود از طریق کارت بانکی نانوایی‌ها ساماندهی و محدود شده است.

تولایی با اشاره به آمار خرید آرد از طریق کارت‌های بانکی نانوایی‌ها افزود: این میزان در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ هزار تن بود که پس از اجرای مرحله نخست ساماندهی به حدود ۱۵ هزار تن کاهش یافت.

معاون اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه حدود ۹۹ درصد مردم مطابق میانگین متعارف مصرف از آرد و نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: محدودیت‌های جدید متوجه افرادی است که خرید آرد آنها فراتر از الگوی مصرف بوده و از یارانه عمومی در مسیر‌های غیرمتعارف استفاده می‌کردند.

وی همچنین از اصلاح میزان سبوس‌گیری در تولید انواع نان خبر داد و افزود: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، میزان سبوس‌گیری در نان سنگک از ۱۲ به ۶ درصد کاهش یافته و در نان لواش و بربری نیز اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است تا کیفیت و ارزش غذایی نان ارتقا یابد.

تولایی در پایان از فرمانداران خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، مردم را از اهداف طرح آگاه کنند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان حوزه آرد و نان، زمینه اجرای مناسب این برنامه را در استان فراهم آورند.