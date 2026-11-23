معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت انتشار عمومی نتایج ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مردم باید بدانند کدام شهرداری خدمات قانونی خود را به‌درستی ارائه می‌دهد و کدام مجموعه در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نودودومین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و شهرداری‌ها، انتشار عمومی نتایج ارزیابی‌ها، برخورد با مسیر‌های موازی و غیرقانونی و ایجاد مرکز تخصصی پاسخ‌گویی به مردم تأکید کرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آثار راهبردی اجرای قانون الزام، تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی را زمینه‌ساز ایجاد نظم جدید اجتماعی و تسهیل ارائه خدمات به مردم دانست و بر ضرورت رفع موانع اجرایی و نظارت جدی بر حسن اجرای این قانون تأکید کرد.

تصمیم‌های راهبردی در آینده آثار خود را نشان می‌دهند

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ماجرای صلح حدیبیه و نزول سوره فتح گفت: گاهی یک تصمیم در زمان اتخاذ، به دلیل شرایط موجود و پیامد‌های ظاهری آن، دشوار به نظر می‌رسد و حتی ممکن است با انتقاد‌هایی همراه شود، اما آثار و نتایج واقعی آن در آینده آشکار می‌شود.

حجت‌الاسلام خلیلی افزود: در ماجرای حدیبیه، تصمیم پیامبر اکرم (ص) در شرایطی اتخاذ شد که در ظاهر به نفع مسلمانان نبود و حتی برخی افراد آن را نوعی عقب‌نشینی و شکست تلقی می‌کردند، اما خداوند این تصمیم را فتح مبین معرفی کرد؛ چراکه یک تصمیم راهبردی و هوشمندانه، افق جدیدی پیش روی جامعه اسلامی گشود و زمینه‌ساز گسترش اسلام و پیروزی‌های بعدی شد.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در اجرای قانون الزام نیز باید به آثار راهبردی تصمیمات توجه داشت، تصریح کرد: ممکن است امروز برخی تصمیمات با دشواری‌ها، انتقاد‌ها و ملامت‌هایی همراه باشد، اما باید با نگاه به آینده و منافع عمومی، تصمیمی اتخاذ کنیم که در سال‌های بعد آثار مثبت آن برای مردم و نظام اجتماعی آشکار شود.

یکپارچه‌سازی اطلاعات، از دستاورد‌های مهم قانون الزام

خلیلی با اشاره به آثار اجرای قانون الزام در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از دستاورد‌های مهم این قانون، ایجاد ظرفیت یکپارچه‌سازی اطلاعات و شکل‌گیری سامانه‌های مرتبط است که امکان بهره‌برداری صحیح از داده‌ها را برای تصمیم‌گیری در نظام اجتماعی فراهم می‌کند. این موضوع صرفاً به حوزه ثبت محدود نمی‌شود و آثار آن در بخش‌های دیگر نیز قابل مشاهده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ارتقای نظام الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود ارتباطات مردم با دستگاه‌ها و رفع مشکلات آنان از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. امروز با اجرای قانون الزام و ایجاد بستر‌های اطلاعاتی یکپارچه، امکان گردآوری، ارزیابی و شفاف‌سازی اطلاعات فراهم شده و این ظرفیت می‌تواند در سایر بخش‌های اجرایی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

خلیلی با اشاره به تأثیر اجرای قانون الزام بر ساماندهی فرآیند‌های مرتبط با پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: مسائلی که سال‌ها به دلیل مشکلات ساختاری و نبود زیرساخت‌های لازم با دشواری مواجه بودند، اکنون تحت تأثیر اجرای این قانون در مسیر ساماندهی قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد آثار یک تصمیم قانونی و راهبردی می‌تواند فراتر از حوزه اولیه اجرای آن گسترش یابد.

معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از اقدامات شورای راهبری و بهره‌گیری از خرد جمعی در اتخاذ تصمیمات افزود: شکل‌گیری این ظرفیت‌ها و مشاهده آثار آن در بخش‌های مختلف، نتیجه انتخاب یک راهبرد و مشارکت دادن مجموعه‌های مرتبط در فرآیند تصمیم‌گیری است. باید این دستاورد‌ها را به‌عنوان گام‌هایی در مسیر تحقق نظم جدید اجتماعی و تسهیل زندگی مردم مورد توجه قرار دهیم.

ضرورت فعال‌سازی و شفاف‌سازی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها

خلیلی در ادامه بر ضرورت فعال‌سازی و شفاف‌سازی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: نظام ارزیابی باید به‌صورت جدی فعال شود تا عملکرد دستگاه‌ها و شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص و وضعیت مطلوب، به‌صورت مقایسه‌ای مورد سنجش قرار گیرد. هر مجموعه باید بتواند جایگاه خود را در این ارزیابی مشاهده کند و بداند در چه بخش‌هایی نیازمند تلاش بیشتر است.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت انتشار عمومی نتایج ارزیابی‌ها تصریح کرد: مردم باید بدانند کدام شهرداری خدمات قانونی خود را به‌درستی ارائه می‌دهد و کدام مجموعه در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند. شفاف‌سازی عملکرد‌ها موجب می‌شود مردم نیز بتوانند از حقوق خود مطالبه‌گری کنند و از طریق نظارت عمومی، دستگاه‌ها را به انجام وظایف قانونی‌شان ترغیب کنند.

خلیلی با اشاره به افزایش صدور شناسه یکتا در فرآیند اجرای قانون الزام اظهار کرد: در مقطعی حتی صدور یک شناسه یکتا با دشواری همراه بود، اما امروز آمار‌های ارائه‌شده از صدور حدود ۶۰۰ شناسه حکایت دارد. این تغییر نشان‌دهنده حرکت تدریجی فرآیند‌ها به سمت اجرای قانون است؛ هرچند همچنان باید موانع موجود برطرف شود.

لزوم مسدود شدن مسیر‌های موازی و غیررسمی

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم جلوگیری از فعالیت مسیر‌های موازی و غیررسمی در ارائه خدمات گفت: زمانی که یک سامانه قانونی و رسمی برای ارائه خدمات ایجاد شده است، نباید بستر دیگری وجود داشته باشد که مردم بتوانند بدون طی فرآیند‌های قانونی از طریق آن اقدام کنند. باید با طراحی صحیح سامانه‌ها، مسیر‌های موازی مسدود و دخالت غیرضروری نیروی انسانی در فرآیند‌ها به حداقل برسد تا امکان دور زدن قانون وجود نداشته باشد.

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سامانه‌های غیررسمی خاطرنشان کرد: باید به‌دقت بررسی شود که استفاده از این مسیر‌ها در موارد مختلف، مشمول تخلف اداری است یا عنوان مجرمانه دارد؛ چراکه در صورت احراز جرم، موضوع باید از مسیر قانونی مربوط پیگیری شود. همچنین باید آثار حقوقی ترک فعل در انجام تکالیف قانونی مورد توجه قرار گیرد.

تفکیک عدم اجرای ناشی از موانع با تعمد در عدم اجرای قانون

معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه بازرسی و نظارت بر اجرای قانون الزام گفت: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت ارائه گزارش در بازه زمانی کوتاه، لازم است ارزیابی‌ها به‌صورت دقیق و مستند انجام شود و وضعیت دستگاه‌ها و شهرداری‌ها در اجرای قانون مشخص شود.

خلیلی افزود: در این بررسی‌ها باید میان عدم اجرای ناشی از مشکلات و موانع اجرایی با مواردی که ناشی از تعمد در عدم اجرای قانون است، تفکیک قائل شد. برخی مجموعه‌ها ممکن است به دلیل کمبود امکانات یا مشکلات فنی نیازمند حمایت و مساعدت باشند، اما در مواردی که با وجود فراهم بودن شرایط، از اجرای قانون خودداری می‌شود، باید برخورد متناسب قانونی صورت گیرد.

ضرورت طراحی مرکز تخصصی پاسخ‌گویی به مردم

معاون اول قوه قضائیه همچنین بر ضرورت بررسی کیفیت ارائه خدمات به مردم تأکید کرد و گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و شهرداری‌ها باید مشخص شود که مردم پس از مراجعه برای دریافت خدمات، با چه کیفیتی مواجه می‌شوند و آیا خدمات مورد درخواست آنان در بستر قانونی ارائه می‌شود یا خیر. صرف فعال بودن سامانه کافی نیست؛ باید بررسی شود که آیا مجموعه‌های مسئول نیز عملاً از همان سامانه استفاده می‌کنند و خدمات مورد نیاز مردم را از طریق آن ارائه می‌دهند.

خلیلی با اشاره به ضرورت طراحی سازوکار پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و مشکلات مردم در فرآیند اجرای قانون افزود: با عمومی شدن این فرآیندها، پرسش‌ها و مسائل متعددی از سوی مردم مطرح خواهد شد و پاسخ‌گویی به این حجم از درخواست‌ها با اتکا به یک نفر امکان‌پذیر نیست. لازم است یک مرکز پاسخ‌گویی با ساختار مشخص و بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص در حوزه‌های فنی، حقوقی و اجرایی طراحی شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: این ساختار باید علاوه بر سطح ملی، در استان‌ها نیز دارای سازوکار متناظر باشد تا مردم در مواجهه با مشکلات فنی سامانه، ابهامات حقوقی یا مسائل اجرایی بتوانند پاسخ دقیق و تخصصی دریافت کنند.

خلیلی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت کارگزاران تهیه نقشه افزود: باید هرچه سریع‌تر مشخص شود که کارگزاران برای انجام فرآیند تولید نقشه آمادگی لازم را دارند یا خیر؛ چراکه وقتی به مردم اعلام می‌شود برای انجام این فرآیند باید از طریق کارگزاران اقدام کنند، لازم است امکان ارائه این خدمت نیز فراهم باشد تا مردم در عمل با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه نشوند.