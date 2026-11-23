به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی عصر دوشنبه در جلسه وبیناری پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از پیگیری‌ها برای تحقق مصوبات این سفر گفت: سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یکی از اتفاقات امیدآفرین سال گذشته برای استان بود و پیگیری‌های صورت‌گرفته پس از این سفر نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای داشته است.

وی با اشاره به همراهی و حضور پرشور مردم در اجتماعات و برنامه‌های میدانی افزود: در کنار برخی اتفاقات ناگوار سال گذشته، سفر رئیس‌جمهور و حضور ایشان در جمع مردم استان، رویدادی امیدبخش و ارزشمند بود که زمینه توجه بیشتر به مطالبات و مسائل خراسان جنوبی را فراهم کرد.

استاندار با اشاره به روند تأمین اعتبارات راه‌آهن استان گفت: در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۲۲۲ درصدی اعتبارات این طرح نسبت به سال‌های گذشته بودیم و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون این میزان رشد به ۳۵۰ درصد رسیده است.

هاشمی با بیان اینکه طرح راه‌آهن از طرح‌های بسیار مهم و مورد تأکید رئیس‌جمهور است، این میزان رشد اعتبارات را اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دانست و بر اهمیت استمرار پیگیری‌ها برای پیشبرد این ابرپروژه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از یکی از طرح های بزرگ سازمان ملی گاز کشور در روز گذشته، این اقدام را گامی ارزشمند در توسعه زیرساخت‌های استان برشمرد و از تلاش مدیران و مجموعه‌های اجرایی در تحقق آن قدردانی کرد.

استاندار، پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی را حائز اهمیت دانست و بر بررسی دقیق روند اجرای پروژه‌ها، رفع موانع و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تأمین‌کننده منابع تأکید کرد.

هاشمی ضمن قدردانی از همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل بانک‌ها، نقش نظام بانکی را در تأمین منابع و پیشبرد طرح‌های مصوب، مهم ارزیابی کرد و خواستار تداوم همکاری و پیگیری جدی‌تر تعهدات شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه‌های مسئول برای تسریع در روند اجرای مصوبات، خواستار استمرار پیگیری‌ها و ارائه نتایج اقدامات در بازه زمانی یک‌ماهه آینده شد.