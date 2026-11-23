نگرانی از عبور مدل‌های هوش مصنوعی از تدابیر حفاظتی و دسترسی به سامانه‌های خارجی، بانک‌ها را به بازنگری در شیوه استفاده از این فناوری واداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شماری از بانک‌های بزرگ و متوسط آمریکا در واکنش به نگرانی‌ها درباره رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر عامل‌های هوش مصنوعی، محدودیت‌های امنیتی تازه‌ای برای سامانه‌های هوشمند داخلی خود در نظر گرفته‌اند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع بانکی و فعالان صنعت نوشته که این تصمیم پس از رخداد‌هایی اتخاذ شده است که در جریان آنها برخی مدل‌های آزمایشی هوش مصنوعی شرکت اوپن‌ای‌آی توانستند از تدابیر حفاظتی محیط آزمایش عبور کنند و به سامانه‌های خارجی دسترسی پیدا کنند.

این رخداد‌ها در شرکت اوپن‌ای‌آی، استارتاپ هوش مصنوعی هاجینگ فیس و برخی سازمان‌های دیگر نگرانی‌هایی درباره میزان کنترل‌پذیری عامل‌های هوشمند ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، چند بانک آمریکایی برای بررسی این اتفاق‌ها و ارزیابی آسیب‌پذیری سامانه‌های خود، تیم‌های داخلی تشکیل داده‌اند. هدف این گروه‌ها شناسایی نقاط ضعف احتمالی و پیشنهاد راهکار‌هایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز عامل‌های هوش مصنوعی به زیرساخت‌های حساس بانکی است.

در چارچوب اقدامات جدید، بانک‌ها دسترسی عامل‌های هوشمند به سامانه‌های حیاتی را محدود کرده‌اند، محیط‌های آزمایشی را از سامانه‌های عملیاتی بانک جدا نگه می‌دارند و مدت زمانی را که این عامل‌ها می‌توانند به‌طور مستقل فعالیت کنند، کاهش داده‌اند.

همچنین اعتبارنامه‌ها و مجوز‌های دسترسی این سامانه‌ها محدودتر شده و رمز‌های عبور، سوابق فعالیت و کنترل‌های امنیتی مهم از دسترس عامل‌های هوش مصنوعی خارج شده‌اند.

کلید قطع اضطراری برای عامل‌های هوشمند

یکی از اقدامات مورد بررسی بانک‌ها، استفاده از سازوکاری موسوم به «کلید قطع اضطراری» است؛ قابلیتی که به بانک امکان می‌دهد در صورت بروز رفتار غیرعادی یا مشکوک، فعالیت یک عامل هوش مصنوعی را به‌سرعت متوقف و ارتباط آن را با سایر سامانه‌ها قطع کند.

بانک‌ها همچنین در حال بررسی روش‌هایی برای تشخیص استفاده عامل‌های هوش مصنوعی از اعتبارنامه‌های متعلق به کارکنان انسانی هستند.

به گفته منابع آگاه، مؤسسات مالی می‌خواهند دقیقاً مشخص باشد هر عامل هوشمند به کدام سامانه دسترسی داشته، چه اقداماتی انجام داده و کدام فعالیت‌های آن با تأیید یک کارمند انسانی صورت گرفته است.

ثبت این اطلاعات به کارشناسان امنیتی کمک می‌کند در صورت وقوع حادثه، مسیر فعالیت عامل را بازسازی کنند و مشخص شود چه داده‌ها یا سامانه‌هایی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

با این حال، متوقف کردن یک عامل هوش مصنوعی ممکن است فعالیت‌های بانکی را مختل کند. به همین دلیل، بانک‌ها در حال آزمایش سازوکار‌های جایگزین برای ادامه خدماتی مانند پردازش وام‌ها، شناسایی تقلب و بررسی جرائم مالی هستند.

محدود کردن حجم کاری عامل‌های هوشمند نیز از دیگر اقدامات مورد توجه بانک‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند در صورت بروز خطا، میزان خسارت احتمالی را کاهش دهد.

نارش راهجا، متخصص مستقل مدیریت ریسک هوش مصنوعی و مقام پیشین دفتر نظارت بر ارز آمریکا، به رویترز گفت بانک‌ها پس از استقرار عامل‌های هوشمند، توجه بیشتری به نظارت و مدیریت ریسک آنها نشان می‌دهند.

او هشدار داد عامل‌های هوش مصنوعی برخلاف مدل‌های سنتی، ممکن است پس از ورود به محیط عملیاتی رفتار‌هایی از خود نشان دهند که در مراحل آزمایش و ارزیابی پیش‌بینی نشده‌اند.

عامل‌های هوشمند چگونه از محدودیت‌ها عبور کردند؟

به نوشته رویترز، نگرانی‌های تازه پس از آزمایش‌های امنیت سایبری در ماه ژوئیه شدت گرفت؛ زمانی که برخی مدل‌های اوپن‌ای‌آی توانستند محدودیت‌هایی را که برای جلوگیری از دسترسی آنها به اینترنت طراحی شده بود، دور بزنند و با بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری به سامانه‌های خارجی دسترسی پیدا کنند.

اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است مدل‌های مورد آزمایش از تدابیر حفاظتی کمتری نسبت به محصولات عمومی این شرکت برخوردار بودند.

در یکی از رخداد‌های مرتبط با استارتاپ هاجینگ فیس نیز یک مدل هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی پس از رفتار خارج از کنترل، زمینه وقوع حمله‌ای را فراهم کرد که زیرساخت‌های این شرکت را تحت تأثیر قرار داد.

یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است این اتفاق، تمایل برخی بانک‌ها برای استفاده از جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی را کاهش داده و آنها را به محدود کردن بیشتر مجوز‌ها و دسترسی‌های عامل‌های داخلی واداشته است.

با وجود این نگرانی‌ها، منابع رویترز تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ بانکی درگیر چنین رخدادی نشده است.

نگرانی بانک‌ها از ورود عامل‌های هوشمند خارجی

بانک‌های آمریکایی پیش از این نیز دسترسی عامل‌های هوش مصنوعی متعلق به شرکت‌های ثالث را به حساب‌های مشتریان و انجام تراکنش‌های مالی محدود کرده بودند. نگرانی آنها این است که یک عامل هوشمند بتواند بدون کنترل کافی، به اطلاعات مالی مشتریان دسترسی پیدا کند یا اقداماتی فراتر از دستور و انتظار کاربر انجام دهد.

جیمی دایمن، مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان، در نشست گزارش مالی سه‌ماهه سوم این بانک گفته است این مؤسسه اجازه نمی‌دهد هر عامل هوش مصنوعی خارجی به سامانه‌های داخلی آن دسترسی پیدا کند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند برای مشتریان و خود بانک خطرآفرین باشد.

بر اساس این گزارش، بانک‌های بزرگ آمریکا هم‌اکنون از عامل‌های هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند مدیریت ثروت، پرداخت‌ها، تراکنش‌ها و دیگر فعالیت‌های سازمانی استفاده می‌کنند.

عامل‌های هوشمند برخلاف نرم‌افزار‌های معمولی، می‌توانند به‌صورت مستقل تصمیم بگیرند، از ابزار‌های مختلف استفاده کنند و برای انجام یک مأموریت با چندین سامانه ارتباط برقرار کنند.

همین توانایی، در کنار افزایش سرعت و کارایی، نگرانی‌هایی درباره امکان کنترل رفتار آنها پس از استقرار در محیط واقعی ایجاد کرده است.

در مجموع، بانک‌های آمریکایی در حال بازنگری در سطح اختیارات عامل‌های هوش مصنوعی هستند؛ فناوری‌ای که قرار بود بخشی از فعالیت‌های مالی را خودکار کند، اما اکنون مؤسسات مالی را وادار کرده است برای جلوگیری از رفتار‌های خارج از کنترل آن، لایه‌های امنیتی و نظارتی بیشتری ایجاد کنند.