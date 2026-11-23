به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار ویژه گنبدکاووس درنشست خبری باموضوع ناترازی گاز با اشاره به پیش بینی احتمال قطع گاز با آغاز فصل سرما، از آمادگی کامل دستگاه‌های عضو کارگروه مدیریت مصرف انرژی این شهرستان و انجام تمهیدات لازم برای مقابله با ناترازی گاز خبر داد و گفت: همه تلاش دولت تامین گاز مشترکان خانگی است.

سلیمان هاشمی گفت: علاوه بر توزیع سوخت به واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، نانوایی‌ها، مراکز درمانی، برخی ادارات و نهادهای و روستاهای گنبدکاووس، سوخت کافی برای استمرار فعالیت این صنوف در فصل سرما هم ذخیره شده است.

وی بابیان اینکه مشکلی درتامین و توزیع سوخت درصورت قطع احتمالی گاز در گنبدکاووس وجود ندارد افزود: ۹۰ درصد واحدهای نانوایی و ۸۰ درصد واحدهای مرغداری این شهرستان آماده مقابله با بحران احتمالی ناشی از ناترازی انرژی هستند.

هاشمی از در دست احداث بودن ایستگاه تی بی اس با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در روستای نورآباد گنبدکاووس خبر داد و گفت: با احداث این ایستگاه که قرار است تا سه هفته آینده به بهره‌برداری برسد احتمال افت فشار گاز در ۲۷ روستای واقع در انتهای یکی از خطوط توزیع گاز این شهرستان، ۲۰ درصد کمتر خواهد یافت.

فرماندار ویژه گنبدکاووس از آغاز توزیع نفت سفید بین ۲۷ روستای این شهرستان از ۲۵ آبان ماه امسال خبر داد و افزود: فعلا در مرحله نخست به هر خانوار براساس اطلاعات ثبت شده از سوی شرکت گاز، ۱۰۰ لیتر نفت به قیمت هر لیتر دو هزار تومان توزیع می‌شود.