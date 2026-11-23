نمایشگاه خدمت به همت سپاه ناحیه اراک و با ارائه خدمات متنوع مشاوره‌ای، درمانی، بهداشتی و حمایتی، در پیاده‌راه شهید پاکپور این شهر برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نمایشگاه خدمت با هدف ارائه خدمات و تسهیل دسترسی شهروندان به حمایت‌های مختلف، در پیاده‌راه شهید پاکپور اراک آغاز به کار کرد.

فرمانده سپاه ناحیه اراک، مردمی بودن را از ویژگی‌های برجسته بسیج دانست و گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج و با هدف خدمت‌رسانی به مردم برپا شده است.

سرهنگ صابر حیدری افزود: در غرفه‌های این نمایشگاه، خدمات متنوعی از جمله مشاوره تحصیلی، مشاوره به زوج‌های جوان، فعالیت‌های بسیج سازندگی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی، خدمات درمانی و بهداشتی و اهدای خون ارائه می‌شود.

این نمایشگاه تا پایان هفته بسیج در پیاده‌راه شهید پاکپور اراک پذیرای شهروندان است.