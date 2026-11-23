مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح راهسازی کالوس با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال و ساخت ۹ پل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: طرح راهسازی کالوس با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال و مدت پیمان ۱۰ ماه در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح با نظارت معاونت فنی و راه‌های روستایی اجرا می‌شود و تسطیح و تراکم بستر به مساحت ۲۸ هزار مترمربع از بخش‌های آن است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احداث ۶ پل دالی با دهانه حداکثر ۲ متر، یک پل دالی تعریضی با دهانه ۳ متر، یک پل با دهانه ۸ متر و یک پل لوله‌ای از عملیات پیش‌بینی‌شده است.

پیمانجو ادامه داد: اجرای ۳۰ متر کانال بتنی، هزار و ۶۸۰ مترمکعب قنو، ۲ هزار و ۳۷۶ مترمکعب راکفیل، ۴ هزار و ۲۰۰ مترمکعب خاکریز معمولی و ۲۸ هزار و ۱۹۵ مترمکعب خاکبرداری نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: اجرای ۳ هزار و ۶۷۵ مترمکعب اساس کوهی، ۲۹ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم قیر نفوذی امولسیون، لایه بیندر به مساحت ۱۲۶ هزار سانتی‌مترمربع و ۳ هزار و ۵۰۰ متر خط‌کشی از دیگر مشخصات اجرایی پروژه است.