ساخت ۹ پل در راه روستایی کالوس کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح راهسازی کالوس با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال و ساخت ۹ پل خبر داد.
وی افزود: این طرح با نظارت معاونت فنی و راههای روستایی اجرا میشود و تسطیح و تراکم بستر به مساحت ۲۸ هزار مترمربع از بخشهای آن است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احداث ۶ پل دالی با دهانه حداکثر ۲ متر، یک پل دالی تعریضی با دهانه ۳ متر، یک پل با دهانه ۸ متر و یک پل لولهای از عملیات پیشبینیشده است.
پیمانجو ادامه داد: اجرای ۳۰ متر کانال بتنی، هزار و ۶۸۰ مترمکعب قنو، ۲ هزار و ۳۷۶ مترمکعب راکفیل، ۴ هزار و ۲۰۰ مترمکعب خاکریز معمولی و ۲۸ هزار و ۱۹۵ مترمکعب خاکبرداری نیز در این طرح پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: اجرای ۳ هزار و ۶۷۵ مترمکعب اساس کوهی، ۲۹ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم قیر نفوذی امولسیون، لایه بیندر به مساحت ۱۲۶ هزار سانتیمترمربع و ۳ هزار و ۵۰۰ متر خطکشی از دیگر مشخصات اجرایی پروژه است.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز گفت: تاکنون ۷۰ سرویس مصالح قرضه رودخانهای به محدودههای تعیینشده حمل و تخلیه شده و خاکبرداری محل احداث پل لولهای، اجرای پل، سنگچینی و خاکبرداری مسیر جاده نیز انجام گرفته است.