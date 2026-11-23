مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی کالوس در شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو مدیر کل اداره‌ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: این طرح با مبلغ پیمان بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال و مدت اجرای ۱۰ ماه، توسط شرکت فاز نیرو نیکان موج و با نظارت معاونت فنی و راه‌های روستایی در حال اجراست.

وی افزود: تسطیح و تراکم بستر به مساحت ۲۸ هزار مترمربع، احداث ۶ پل دالی با دهانه حداکثر ۲ متر، یک پل دالی تعریضی با دهانه ۳ متر، یک پل دالی با دهانه ۸ متر و طول ۵ متر و یک پل لوله‌ای با قطر یک متر و طول ۸ متر از جمله عملیات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

پیمانجو افزود: اجرای ۳۰ متر کانال بتنی، ۱۶۸۰ مترمکعب قنو (کانال کناری)، ۲۳۷۶ مترمکعب خاکریز محور و پشت دیوار (راکفیل)، ۴۲۰۰ مترمکعب خاکریز معمولی، ۲۸ هزار و ۱۹۵ مترمکعب خاکبرداری، ۳۶۷۵ مترمکعب اساس کوهی، ۲۹ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم قیر نفوذی امولسیون، اجرای لایه بیندر به مساحت ۱۲۶ هزار سانتی‌مترمربع و ۳۵۰۰ متر طول خط‌کشی نیز در مشخصات اجرایی این پروژه قرار دارد.

مهران مسعودی معاون فنی و راه‌های روستایی استان نیز درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی گفت: تاکنون ۷۰ سرویس مصالح قرضه رودخانه‌ای توسط پیمانکار تأمین و به محل اجرای عملیات خاکریزی در محدوده کیلومتر ۱+۴۰۰ تا ۱+۴۸۰ و ۸۵۰ تا ۱+۰۳۰ حمل و تخلیه شده است.