معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از زمین ۱۳۰ هزار مترمربعی در ارومیه با هدف بررسی ظرفیت‌های این مجموعه و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت نیاز‌ها و مزیت‌های اقتصادی منطقه بازدید کرد.

هدایت سرمایه‌گذاری در ارومیه به سمت مزیت‌ها و نیاز‌های منطقه‌ای

هدایت سرمایه‌گذاری در ارومیه به سمت مزیت‌ها و نیاز‌های منطقه‌ای

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از زمین ۱۳۰ هزار مترمربعی در ارومیه با هدف بررسی ظرفیت‌های این مجموعه و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت نیاز‌ها و مزیت‌های اقتصادی منطقه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، طرح‌های مختلفی از جمله احداث سرای ایرانی با محوریت هاب لوازم خانگی، مرکز کالا‌های وارداتی با رویه نوین تجارت مرزی، شهرک تخصصی سنگ‌های تزئینی، انبار‌های پیشرفته مکانیزه، شهرک صنفی تخصصی و ایجاد زنجیره یکی از صنایع اولویت‌دار و مزیت‌دار استان مورد بررسی قرار گرفت.

براساس تصمیمات اتخاذی، مقرر شد پس از برگزاری نشست تخصصی در هفته آینده و بررسی ابعاد فنی و اجرایی طرح‌های پیشنهادی، یکی از گزینه‌ها با انتخاب سرمایه‌گذار نهایی شده و مجوز‌های قانونی لازم برای آغاز عملیات سرمایه‌گذاری در این محل صادر شود.