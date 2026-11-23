دختران آباده‌ای در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک فارس، سکوی دوم را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دختران ژیمناستیک کار شهرستان آباده در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی استان فارس که با حضور ۱۸ تیم برگزار شد ، عنوان نایب قهرمانی بخش تیمی و ۳۷ نشان انفرادی را کسب کردند.

در این رقابت‌ها تیم حمزه شیراز عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم آباده در جایگاه دوم ایستاد و تیم امید داراب به مقام سوم رسید.

دختران آباده‌ای در رده سنی نونهالان سه نشان طلا، ۹ نشان نقره و ۲ نشان برنز، در رده سنی نوجوانان هشت نشان طلا و ۲ نشان نقره را کسب کردند و در رده سنی بزرگسالان سه نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز را از آن خود کردند.