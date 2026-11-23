شهرداری مهاباد با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود وضعیت تردد در یکی از مهم‌ترین مبادی ورود به شهر، عملیات ساماندهی فاز دوم مسیر میاندوآب را در طول یک کیلومتر آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسیر میاندوآب، به دلیل حجم بالای تردد و قرارگیری در موقعیت استراتژیک، همواره از جمله نقاط نیازمند بهسازی در برنامه‌های توسعه شهری بوده است. این مسیر که به دلیل وضعیت فعلی، چالش‌های ایمنی و ترافیکی ایجاد کرده بود، اکنون در معرض نوسازی قرار گرفته است.

اجرای این طرح عمرانی با تمرکز بر سه محور اصلی انجام می‌شود: بهبود هندسه تردد برای کاهش تصادفات، ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای برای سهولت حرکت خودرو‌ها و زیبایی‌سازی محیطی جهت بهبود هویت بصری ورودی شهر.

در این زمینه، بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای دقیق طرح، خاطرنشان کرد که این عملیات، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ی ایمنی و زیبایی شهر است.

اگرچه آغاز این عملیات با استقبال عمومی رو‌به‌رو شده، اما کارشناسان و شهروندان تأکید دارند که سرعت و دقت در اجرای طرح و تحویل آن در موعد مقرر، تعیین‌کننده اصلی موفقیت این طرح در تبدیل شدن به ویترین درخشان شهر مهاباد خواهد بود.