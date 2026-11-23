به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از واحد تولیدی کاغذ بسته‌بندی در ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح و روند نصب خط تولید پیشرفته کاغذ بسته‌بندی مورد بررسی قرار گرفته و با هدف تسریع در تکمیل و راه‌اندازی این واحد تولیدی، تصمیمات حمایتی لازم برای تأمین نقدینگی و رفع موانع اجرایی اتخاذ شد.

خط تولید این مجموعه شامل ماشین‌آلات پیشرفته کاغذسازی است که با اتکا به توان فنی شرکت‌های داخلی و برخورداری از عمق ساخت داخل بالا در حال نصب بوده و هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است.