هیئت مدیره شرکت انویدیا به اتفاق آرا با بازگشت جنسن هوانگ به سمت خود موافقت کرده و این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المیادین به نقل از رویترز اعلام کرد: هیئت مدیره شرکت انویدیا به اتفاق آرا با بازگشت جنسن هوانگ به سمت خود موافقت کرده و این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد.

هیئت مدیره انویدیا اعلام کرد: بازگشت هوانگ به این سمت هیچ خطری برای امنیت ملی آمریکا ندارد.

دونالد ترامپ نیز گفت : هیئت مدیره این شرکت با بازگرداندن هوانگ به سمت مدیرعامل، تصمیم درستی گرفته است.