شلمچه باز شد / صادرات تره‌بار از سر گرفته شد

مرز بین‌المللی شلمچه پس از وقفه، دقایقی پیش به روی صادرات محصولات تره‌بار بازگشایی شد. مدیر توسعه مرز شلمچه گفت: با برطرف شدن بخشی از مشکلات گمرک عراق، صادرات از سر گرفته شده و رایزنی‌ها برای رفع کامل موانع ادامه دارد.