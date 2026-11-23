پخش زنده
امروز: -
مرز بینالمللی شلمچه پس از وقفه، دقایقی پیش به روی صادرات محصولات ترهبار بازگشایی شد. مدیر توسعه مرز شلمچه گفت: با برطرف شدن بخشی از مشکلات گمرک عراق، صادرات از سر گرفته شده و رایزنیها برای رفع کامل موانع ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر توسعه مرز بینالمللی شلمچه در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان گفت: با برطرف شدن بخشی از مشکلات مرتبط با گمرک کشور عراق از دقایقی پیش امکان صادرات محصولات ترهبار از مرز تجاری شلمچه از سر گرفته شده است.
سید احمد اوالی افزود: همچنان در حال رایزنی و منتظر برطرف شدن کامل مشکلات بوجود آمده در بخش گمرک عراق و اعلام مسئولان این کشور درخصوص بازگشایی مرز تجار شلمچه هستیم.