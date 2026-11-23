همزمان با سالروز تشکیل بسیح دانشجو و طلبه به فرمان امام خمینی ره، ازپرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم استان کرمان، در جمع عظیم مردم در میدان کوثر رونمایی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، برای تجلیل از اقتدار و وحدت ملت، پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم استان کرمان، دیشب در اجتماع گسترده مردم در میدان کوثر رونمایی شد.

این پرچم که نماد پیوند عمیق میان رهبری و ملت است، به اهتزاز درآمد و با تکبیر و شعار‌های حماسی همراه بود؛حضور گسترده مردم در میدان کوثر، نشان‌دهنده وفاداری و ایستادگی مردم استان کرمان در مسیر ولایت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

حجت الاسلام محسن رضایی مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان و سید هادی طباطبایی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان در همایش «پیشگامان رهایی» به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه به فرمان امام خمینی (ره)، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و طلبه، شهدای بسیجی و سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج و اهمیت اتحاد بسیج طلاب و بیسج دانشجویی تاکید کردند : در شرایط کنونی کشور در رویارویی با استکبار جهانی اتحاد این دو قشر کلید پیروزی و عامل ناامیدی دشمن است.

تجلیل از خانواده شهدای جنگ چهل روزه و جنگ سوم تحمیلی شهدای دفاع مقدس خانواده شهید علی نژاد ملایری، شهید محمد علی بنی اسدی، شهید طلبه اکبر قربانی زاده، طلبه شهید حجت الاسلام محمد عبدالهی نیااز دیگر برنامه‌های این همایش بود.