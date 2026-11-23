با حضور مردم شهیدپرور و همزمان با بدرقه پیکرهای مطهر دو شهید گمنام
اراک میزبان دو شهید گمنام شد؛ بدرقه تا آرامگاه ابدی با حضور مردم
پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور گسترده مردم شهیدپرور اراک، از مسجد سیدها تا پارک امیرکبیر و شهرک الهیه تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم شهیدپرور اراک با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام، از مسجد سیدها تا پارک امیرکبیر و از مسیر میدان حافظیه، این شهدا را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند.
در این مراسم، مردم و جوانان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار و فداکاری و پاسداری از آرمانهای آنان تأکید کردند.
پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر یکی از شهدا در پارک امیرکبیر و پیکر شهید دیگر در شهرک الهیه اراک به خاک سپرده شد.