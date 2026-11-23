پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور گسترده مردم شهیدپرور اراک، از مسجد سید‌ها تا پارک امیرکبیر و شهرک الهیه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهیدپرور اراک با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام، از مسجد سید‌ها تا پارک امیرکبیر و از مسیر میدان حافظیه، این شهدا را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند.

در این مراسم، مردم و جوانان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار و فداکاری و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.

پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر یکی از شهدا در پارک امیرکبیر و پیکر شهید دیگر در شهرک الهیه اراک به خاک سپرده شد.