در نشست تخصصی دهیاران بخش مرکزی مهاباد، بر نقش کلیدی مدیریت محلی در آبادانی روستا‌ها تأکید شد. در این نشست، علاوه بر بررسی توانمندی‌های امدادی، جزئیات حمایت‌های مالی از مددجویان کمیته امداد و چالش‌های فنی دهیاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یکی از محور‌های اصلی این نشست، ارتقای خدمات حمایتی و آمادگی در برابر حوادث بود. در این زمینه، مدیران بهزیستی، هلال‌احمر و کمیته امداد به ارائه راهکار‌های توانبخشی و امدادی پرداختند. در بخش معیشتی، اعلام شد: مددجویان زیر پوشش کمیته امداد در بخش مرکزی، علاوه بر تسهیلات بنیاد مسکن، از کمک بلاعوض ۳۰۰ میلیون تومانی نیز بهره‌مند می‌شوند. همچنین، رایگان بودن انشعابات اصلی (آب، برق و گاز) و لوله‌کشی گاز، از جمله حمایت‌های کلیدی برای تسهیل در ساخت مسکن این گروه از روستاییان است.

در بحث مدیریت فنی، دستورالعمل‌های جدیدی برای ارتقای سطح کیفی خدمات دهیاری‌ها مطرح شد. از جمله این موارد می‌توان به نصب جی‌پی‌اس بر تراکتورها، ساماندهی اموال اسقاطی، صدور فاکتور‌های الکترونیکی و بیمه کردن ماشین‌آلات دهیاری اشاره کرد که هدف از آنها، مدرن‌سازی مدیریت روستایی است.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد، در پایان بر اهمیت همراهی دستگاه‌های اجرایی با دهیاران برای تحقق توسعه تأکید کرد.

با این حال، نبود ساختار اداری در برخی مناطق، همچنان یک چالش جدی است؛ بر اساس آمار، از ۸۶ روستای بخش مرکزی، ۱۸ روستا فاقد دهیاری هستند که این موضوع می‌تواند روند رسیدگی به مطالبات مردم در این روستا‌ها را با دشواری مواجه کند.