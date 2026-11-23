غلامرضا نیکخواه قرار بود در فصل پنجم مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی» مقابل دوربین برود، اما درگذشت ناگهانی او، این حضور را برای همیشه ناتمام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این بازیگر چند بار برای گفت‌و‌گو درباره نقش و انجام تست‌های گریم و لباس در دفتر تولید و محل فیلم‌برداری حاضر شده بود.

گریم او طراحی شده و لباسش نیز در حال آماده‌سازی بود که خبر درگذشتش رسید.

تصاویر به‌جامانده از تست گریم و لباس او، حالا یادگار نقشی است که هرگز فرصت جان گرفتن روی پرده را پیدا نکرد.

غلامرضا نیکخواه با آرامش و مهربانی‌اش در پشت دوربین و نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیزش در برابر دوربین، در یاد‌ها خواهد ماند.