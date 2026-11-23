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کارزار خدمت محله منوچهری همدان به مناسبت هفته بسیج در مسجد ولیعصر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان معاون اجتماعی سپاه ناحیه همدان با اشاره به برگزاری کارزار خدمت به مناسبت هفته بسیج در ۴ منطقه شهر همدان، گفت: در این برنامه ها، مسئولان ادارات مختلف با حضور در محلات و دیدار چهره به چهره با مردم، مسائل و مشکلات این مناطق را بررسی و رفع میکنند.
سرهنگ حیدری از برگزاری برنامه کارزار خدمت فردا در کوی خضر و چهارشنبه ۴ آذر در حصار امام خمینی همدان خبر داد و افزود: دیروز هم این برنامه در کوی ولی عصر برگزار شد.