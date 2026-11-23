به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان معاون اجتماعی سپاه ناحیه همدان با اشاره به برگزاری کارزار خدمت به مناسبت هفته بسیج در ۴ منطقه شهر همدان، گفت: در این برنامه ها، مسئولان ادارات مختلف با حضور در محلات و دیدار چهره به چهره با مردم، مسائل و مشکلات این مناطق را بررسی و رفع می‌کنند.

سرهنگ حیدری از برگزاری برنامه کارزار خدمت فردا در کوی خضر و چهارشنبه ۴ آذر در حصار امام خمینی همدان خبر داد و افزود: دیروز هم این برنامه در کوی ولی عصر برگزار شد.