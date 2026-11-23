مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک از نمایش دستاورد‌های علمی و دفاعی کشور در این دانشگاه خبر داد؛ برنامه‌ای که با هدف آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌های علمی و فناوری ایران و تقویت انگیزه برای پیشرفت و جهش علمی برگزار می‌شود.

با هدف تقویت خودباوری ملی و تبیین توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک از برگزاری برنامه نمایش دستاورد‌های علمی و دفاعی کشور در این دانشگاه با هدف تقویت خودباوری ملی و تبیین توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

ابراهیم باقرزاده گفت: در راستای تبیین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ضرورت پیشرفت علم و فناوری و تقویت خودباوری ملی، نمایش توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این دستاورد‌ها با هدف آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر در مسیر پیشرفت و تعالی علمی به نمایش گذاشته می‌شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک با اشاره به نمایش دستاورد‌های دفاعی کشور در این برنامه گفت: پهپاد‌هایی که حاصل تلاش‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها هستند و نقش مؤثری در دفاع از کشور و مقابله با دشمن داشته‌اند، در معرض دید دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی و اعضای هیئت علمی قرار می‌گیرند.

باقرزاده تأکید کرد: این حرکت در راستای لبیک به ندای مقام معظم رهبری برای فتح قله‌های علم و فناوری و تقویت عزم دانشگاهیان در مسیر دفاع از وطن و دستیابی به قله‌های پیشرفت علمی انجام می‌شود.