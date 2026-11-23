به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با هدف استفاده بهینه از منابع ارزشمند آب برای نخستین بار بیش از یک کیلومتر از جدول سنتی زمین‌های کشاورزی روستای تل این شهرستان به روش بتن پارچه‌ای اجرا شد و به بهره برداری رسید.

مویدی با بیان اینکه این طرح به همت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه و بهره برداران اجرا شده است افزود: سرعت عمل در اجرای طرح، عدم نیاز به جاده دسترسی در مزارع و کاهش ۵۰ درصدی هزینه اجرای طرح نسبت به سنگ و سیمان از مزایای اجرای این طرح است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.